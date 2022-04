I calciatori del Livorno in campo con i cani in cerca di famiglia

Questa domenica allo stadio Armando Picchi ci sarà la venticinquesima giornata del campionato di Eccellenza Toscana girone B; scenderanno in campo i calciatori dell’US Livorno, quelli del Ponsacco e poi un sacco di cani! L’iniziativa è organizzata dal comune per incentivare le adozioni dei cani del canile cittadino. Il comune ha scelto di collaborare con l’Unione Sportiva Livorno 1915 e il canile La cuccia nel bosco, lanciando l’iniziativa “Apri il tuo cuore, vieni a trovarli e adottali", per trovare una casa ai cani costretti in canile. I cani usciranno dai loro tristi box del canile per metters in bella mostra e cercare dei padroni che li amino, sfileranno dalle 14.30 alle 15, appena prima del fischio di inizio del match.

La Garante degli Animali Elisa Amato, ha commentato così l’iniziativa: “I canili devono essere un luogo di passaggio, un luogo dove i nostri amici a quattro zampe che vi entrano abbiano la possibilità di essere aiutati a trovare velocemente una sistemazione definitiva. Importante è quindi promuovere le adozioni anche dei cani adulti: una scelta d’amore e un aiuto per consentire loro di riappropriarsi di una vita dignitosa in una casa, in una famiglia che gli dia affetto e sicurezza”.

Tutti i cani che sfileranno in campo all’Armando Picchi sono adottabili tramite i regolari controlli e moduli di adozione.