Noleggiare un iPhone? Apple starebbe pensando a questa soluzione per aumentare il giro di affari

Decidere di comprare un iPhone è una spesa decisamente importante, se fosse possibile noleggiarlo invece, quante persone in più vorrebbero provarne uno? Bloomberg ha rivelato che Apple starebbe pensando proprio a d una formula di affitto per i privati che vogliono noleggiare un iPhone con canone mensile, ma senza acquistarlo a rate, solo per utilizzarlo alcuni mesi e poi restituirlo o eventualmente riscattarlo; una sorta di formula simile al leasing automobilistico. Per Apple, gli iPhone sono ancora la prima fonte di ricavi per l’azienda, che però vorrebbe sfruttare al massimo questo potenziale. Nessun commento ufficiale dalla Mela, solo rumors per ora. L'iPhone si noleggerebbe utilizzando lo stesso Apple ID e lo stesso account dell’App Store impostati in passato, rendendone semplice l’utilizzo e il ripristino di tutte le info personali e lo storico. Questo darebbe la possibilità ai clienti di cambiare modello da noleggiare, qualora esca un nuovo iPhone, cioè molto spesso. In realtà è già attualmente possibile noleggiare un iPhone o altri smartphone attraverso alcune piattaforme; ad esempio Trendevice, propone un iPhone 12 Pro da 26.90 euro al mese o un MacBook Air Retina del 2019 a 29.90, ma in questi casi si tratta di dispositivi ricondizionati, non nuovi di pacca. Altre piattaforme invece sono riservate ai titolari di partite iva, quindi principalmente per fornire telefoni aziendali. Se Apple dovesse scendere in campo in prima persona offrendo la possibilità di noleggio, ovviamente le garanzie di sicurezza e serietà del servizio sarebbero imparagonabili. Il progetto potrebbe partire entro l’anno o slittare al 2023, staremo a vedere.