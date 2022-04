Mamma anatra dà alla luce 10 anatroccoli nel reparto maternità di ospedale

Una mamma anatra ci aveva visto lungo e aveva scelto il cortile interno di un ospedale per deporre le sue uova e covarle. L’animale era arrivato al Baptist Medical Center Beaches di Jacksonville Beach, in Florida e ha subito pensato che fosse un buon posto per attendere la schiusa dei suoi piccoli. Una volta nati i 10 anatroccoli non potevano certo volare via dal cortile interno, così i dipendenti dell’ospedale li hanno accompagnati lungo il corridoio interno e fino all’uscita del reparto maternità e poi dell'ospedale, che hanno attraversato con fierezza. A dare la curiosa notizia è stato proprio la pagina ufficiale dell’ospedale: “La mamma e i suoi 10 anatroccoli sono stati scortati in sicurezza fuori dall’edificio dal nostro staff – scrivono dall’ospedale – Congratulazioni mamma! Ci vediamo tra sei settimane per la visita di controllo» conclude scherzosamente il post dell’ospedale”, hanno concluso scherzosamente. Il video mostra il personale dell’ospedale che scorta effettivamente fuori la fila di animali, aiutandosi con dei pannelli per indicare loro la retta via, e alla fine gli anatroccoli sono liberi insieme alla loro mamma!