Nasce la Fondazione Fedez: una realtà filantropica senza scopo di lucro

La fondazione Fedez è la nuovissima fondazione filantropica ideata dal rapper e che ha già raccolto consenso e 20mila follower, a poche ore dal suo lancio. Non solo like, ma nel concreto la Fondazione ha già acquistato un automezzo isotermico per portare in Ucraina medicinali che necessitano di una particolare temperatura per essere conservati. L’idea della fondazione è arrivata a Fedez durante le lunghe ore trascorse in ospedale a causa del tumore al pancreas da cui è stato affetto e che gli è stato recentemente asportato: “Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono messo subito al lavoro. Non vedo l’ora che prendano vita”, ha annunciato Fedez.

Nella presentazione ufficiale della Fondazione Fedez si legge: ”Fondazione Fedez è per esplicita e dichiarata intenzione del suo fondatore, la naturale evoluzione della responsabilità sociale dimostrata da Fedez nelle molte azioni concrete di lui messe in atto in prima persona nelle emergenze che il nostro paese ha dovuto affrontare in questi ultimi difficilissimi mesi. Oggi tutto questo assumerà un orizzonte più ampio in quanto la gestione della contingenza verrà coniugata con l’attività programmatica di un ente di questo tipo”. Che Fedez sia uno che ama fare del bene è stato evidente fin dalla pandemia, quando insieme alla moglie ha dato il suo sostegno alla costruzione della terapia intensiva del San Raffaele di Milano, adesso la sua generosità ha preso una forma più strutturata e con le idee chiare.

“L’impegno della fondazione sarà quindi mirato alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti, ad esempio, i minori, le minoranze, le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia. A cui si affiancherà la prosecuzione dell’impegno (anche in questo caso sia diretto che indiretto) a sostegno dei settori della musica (e, più in generale, dello spettacolo), della cultura, dell’arte e dello sport”. Queste le intenzioni ufficiali di Fondazione Fedez.