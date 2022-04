La Regina ha il long Covid e la sua salute è sempre più precaria

“Questa orribile pandemia. Il virus lascia molto stanchi ed esausti“, ha dichiarato la Regina Elisabetta durante una videochiamata con gli operatori sanitari del Royal London Hospital parlando della brutta esperienza della malattia che l’ha coinvolta di recente. La Regina ha diminuito drasticamente ogni uscita ufficiale e tendenzialmente non si muove dalle sue residenze, all’interno di cui si muoverebbe in carrozzina. Da tempo la Regina ha problemi a muoversi per via dei dolori alle gambe e alla schiena; negli spaizi esterni delle sue residenze si sposta con un buggy da golf, una macchinina elettrica da oltre 70.000 euro, con quattro posti e un’autonomia di 80 chilometri, così può portare a spasso i suoi cani corgi.

"L’operazione London Bridge", cioè il nome in codice per parlare del funerale di Sua Maestà, è già stata avviata, vista le condizioni della sovrana: le chiese del regno dovranno tutte munirsi di “muffles” da mettere alle 16.000 campane di tutta la Gran Bretagna. Si tratta di accessori di pelle da applicare alle campane in modo che suonino in maniera “attutita”, per il lutto della royal family. Speriamo che la Regina non sia superstiziosa, con tutto questo parlare della sua morte.