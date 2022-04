Il rapporto del Pentagono parla di incontri intimi con ufo, telepatia e teletrasporto

Dopo 4 anni, la Defense Intelligence Agency, uno dei principali produttori e gestori delle informazioni negli Stati Uniti d'America, ha rilasciato più di 1.500 documenti riguardanti gli UFO e dei loro effetti sugli esseri umani dopo presunti avvistamenti/incontri. Lo ha fatto su richiesta della rivista americana The Sun.

Nei documenti si parla di ustioni, problemi cardiaci, disturbi del sonno e persino eventi bizzarri come "rapimento apparente" e "gravidanza non spiegata". Una donna, infatti, avrebbe testimoniato l’incontro con alcuni UFO e poi di essere rimasta misteriosamente incinta.

In generale lo studio avverte che gli UFO possono rappresentare "una minaccia per gli interessi degli Stati Uniti", visto che molte persone persone sarebbero rimaste ferite dopo essersi trovate esposte a veicoli anomali, come gli UFO in avvicinamento. Le ferite riportate (e testimoniate da cartelle cliniche) sarebbero probabilmente dovute a radiazioni elettromagnetiche di possibili sistemi di propulsione legati all’energia. “Un numero sufficiente di incidenti sono stati accuratamente segnalati – si legge tra le righe del rapporto – e i dati medici acquisiti, in modo da sostenere un’ipotesi che alcuni sistemi avanzati sono già impiegati e sono opachi alla piena comprensione degli Stati Uniti. Le analisi mediche, pur non richiedendo l’invenzione di una biofisica alternativa, indicano l’uso di sistemi energetici per noi non convenzionali e avanzati”. Se vedete un UFO, meglio starne alla larga, nel dubbio.