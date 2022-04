Lsd contro l’ansia: gli scienziati lo stanno valutando seriamente

Già qualche anno fa, il microdosing ha iniziato a diffondersi tra gli startupper nerd della Silicon Valley; si tratta della pratica di assumere piccolissime dosi di sostanze psichedeliche allo scopo di migliorare produttività e creatività. In dosi così ridotte gli effetti non sono allucinogeni, ma potrebbero far passare l’ansia (non fate esperimenti casalinghi!)

Un team di ricercatori della McGill University di Montreal, dell’Università di Padova e dell’Università Vita Salute San Raffaele di Milano ha condotto uno studio pubblicato su Nature per approfondire questa tendenza. Già in passato l’LSD venne studiato con fini terapeutici, ma ben presto venne soppiantato dai classici psicofarmaci, di cui gli USA fano spesso scorpacciata. Negli anni ’90 gli studi sono ripresi fino ad arrivare a questa sperimentazione, effettuata su alcuni topi “stressati”: i ricercatori hanno somministrato ai roditori microdosi di Lsd per un periodo di sette giorni, valutandone gli effetti. Quello che si evidenzia è una riduzione dei sintomi indotti dallo stress e senza effetti negativi rilevabili. Il dott. Stefano Comai, ricercatore del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’Università di Padova che ha partecipato allo studio. ha dichiarato: “Il nostro lavoro ci ha permesso di compiere un passo avanti in questa direzione, ma ulteriori studi sono ancora necessari sia a livello preclinico sia a livello clinico. Negli ultimi quattro anni sono decine i trial clinici che sono iniziati per valutare l’efficacia degli psichedelici, principalmente psilocibina e Mdma, ma anche Lsd, per il trattamento di diversi disturbi psichiatrici. Allo stesso modo, sono centinaia gli studi a livello preclinico. La speranza è di capire se e come poter utilizzare queste sostanze da un punto di vista terapeutico, riducendo il rischio di eventi avversi e dannosi”.