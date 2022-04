L'expo di Milano diventerà il villaggio del futuro: ecosostenibile e innovativo

Là dove c’era Expo ora c’è una città, chiamata Mind: Milano Innovation District; si tratta di un villaggio che una volta a regime vedrà orbitare intorno a sé circa 60/70mila persone. Minds sarà il più grande distretto di rigenerazione urbana pubblico-privata in Italia. Al suo interno ci saranno centri di ricerca, aziende, coworking, università, parchi, case. E il tutto sarà in chiave eco e innovativa.

Stefano Minini, project director di Mind in Lendlease, il colosso internazionale di Real estate, responsabile della progettazione dello sviluppo privato dell’area, ha spiegato che “si tratta principalmente di edifici di Expo 2015 ristrutturati che oggi ospitano grandi aziende internazionali e locali tutte focalizzate sul settore della ricerca e del medicale”.

Qui si girerà solo in bici, monopattino o navette elettriche. Le macchine troveranno sicuramente posto in uno dei 10mila parcheggi in ingresso. Ovviamente si cercherà di “spingere il più possibile sul trasporto pubblico” con una nuova stazione in progetto.

L’idea è quella di “aumentando la performance energetica degli edifici, utilizzando l’acqua dei canali come batteria di raccolta dell’energia e approvvigionando energia da fonti 100% verdi”. Innovazione e green qui andranno di pari passo. Fondamentale sarà lo spazio dedicato alla ricerca e alla medicina. In Mind si trova il nuovo ospedale Galeazzi, e la cascina Triulza che comprende decine di realtà del Terzo settore dell’economia civile per l’innovazione sociale. Mentre nel 2025 arriverà anche il nuovo campus della Statale dedicato alle facoltà scientifiche.

L'ecosostenibilità del progetto si è vista fin dalla realizzazione delle attuali strutture, come ricordato da Minini: “Abbiamo riqualificato l’intera area Expo, recuperando il 98% dei materiali demoliti, perché vogliamo che il progetto rappresenti appieno la sostenibilità”. Per far scoprire il villaggio del futuro, Mind utilizza il metodo però più vecchio del mondo: una bella fest, l'inaugurazione sarà di due giorni, 30 aprile e il primo maggio che saranno “due giorni di musica, arte, attività sportive con campioni di scherma; largo spazio al teatro e laboratori per bimbi per far conoscere il luogo".