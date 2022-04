La Pupa e il Secchione: lite furiosa tra Paola Caruso e Mila Suarez

Paola Caruso, appena entrata in villa, e Mila Suarez si sono lasciate andare a una discussione furibonda nella villa della Pupa e il Secchione. Mila Suarez aveva avuto in settimana il compito di insinuarsi tra tutte le coppie, in quanto Pupa Insidiosa, ma per Caruso, la pupa avrebbe oltrepassato il segno. “Mi ha detto che sono una manipolatrice e che strumentalizzo mio figlio per stare in televisione”, si è difesa Caruso per giustificare la sua aggressività. La showgirl si è letteralmente avventata sulla Suarez e sono dovuti intervenire gli altri partecipanti al rality per dividere le due litiganti. Suarez dal canto suo non ha avuto una reazione tanto pacata, spaccando un bicchiere in mille pezzi e minacciando di abbandonare il programma. La conduttrice, Barbara d’Urso si è dimostrata comprensiva, ma decisa e ha optato per la squalifica: “Capisco tutto, io farei di tutto per difendere i miei figli, ma a casa mia, non in tv. Tutto ma non le mani addosso, non in un reality condotto da me, non lo permetto”. Per Paola Caruso è stata decretata la squalifica immediata dal reality. Mila Suarez, invece, è stata condannata a stare con il suo secchione nello "sgabuzzo" per una settimana.

