Lulù sul piede di guerra con la famiglia di Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié in un’intervista di coppia rilasciata a Chi insieme al fidanzato Manuel Bortuzzo ha confermato i rumor su alcuni malumori tra lei e la famiglia dell’ex nuotatore. Chi li segue si è accorto che il papà di Manuel, Franco Bortuzzo ha tolto il segui al profilo di Lulù, e così ha fatto anche la sorella di Manuel. Una sciocchezza che però nasconde delle incomprensioni: “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce – ha spiegato Lulù –Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno".

La vicenda non ha certo scalfito la loro unione, anzi i due sembrano seriamente proiettati ad avere una famiglia: “Formare una famiglia è una cosa che vogliamo fare perché abbiamo capito che dobbiamo stare insieme per sempre. Abbiamo trovato l'amore della nostra vita. Sogno fin da piccola di diventare mamma giovane, amo i bambini, ho questo senso della famiglia e anche Manuel lo ha". I due stanno così pensando di ricorrere alla fecondazione assistita per avere un bambino, unico modo per Manuel che è impossibilitato ad avere un figlio in maniera naturale a causa della sua parziale paralisi.

Dal canto suo il papà di Manuel tace sulla vicenda e staremo a vedere se le cose si appianeranno nel tempo o si complicheranno.