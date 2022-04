Selena Gomez si difende dagli attacchi sui social: “Sono perfetta così come sono”

Selena Marie Gomez è famosa per essere stata la piccola stella della Disney, ma ormai è cresciuta e perfettamente in grado di difendersi dagli attacchi di chi la critica per il suo aspetto fisico. L’ultima dimostrazione l’ha data con ironia ai fan su TikTok e Instagram. L’attrice soffre di una brutta malattie autoimmune, il Lupus, che l’ha costretta a sottoporsi a un trapianto di rene nel 2017. La malattia ha conseguenze dirette sul suo corpo e sul suo peso, oscillante. Per stroncare ogni critica sul sup peso su nascere, è stata lei per prima a prendersi in giro in un recente video sul social cinese: “Sto cercando di rimanere magra, ma sono andata da Jack in the Box e ho preso quattro tacos, tre involtini di uova, anelli di cipolla e un sandwich di pollo piccante”, ha confessato Gomez che ha concluso con un messaggio semplice e chiaro di body positivity: “Sono perfetta così come sono. Non mi importa del mio peso”.

Gomez ha spesso raccontato gli episodi di violenza psicologica subiti negli anni, a cui però ha fatto il callo. Secondo lei le critiche sono iniziate nel lontano 2015 quando posò nuda per la copertina del suo album Revival; in quell'occasione le urlarono per la prima volta “Sei grassa”. All’epoca le continue critiche sul suo aspetto le causarono un crollo emotivo a cui è seguito un periodo di rehab, ma oggi Gomez, quasi trentenne, è molto più forte e sicura di sé e ha risposto per le rime a chi la critica sul suo peso. Lo ha detto lei stessa: è perfetta così com’è.

