Antartide: l’ufficio postale più remoto del mondo cerca personale

L’Antarctic Heritage Trust del Regno Unito ha aperto una ricerca del personale davvero particolare: serve qualcuno disposto a trasferirsi in Antartide per 5 mesi, di base a Port Lockroy. La figura sarà responsabiledel conteggio dei pinguini, ma anche dell’ufficio postale, del museo e del negozio di articoli da regalo. Port Lockroy è una baia sulla costa nord-occidentale dell’isola di Wiencke nell’arcipelago Palmer, a sud dell’Argentina. L’ufficio è sprovvisto di personale da quando è iniziata la pandemia, ma ora si è attivata la ricerca per il personale che dovrà restare qui da fine 2022 a marzo 2023. I candidati dovranno avere un buono stato di forma fisica e consapevolezza ambientale per vivere con il minor impatto ambientale. Il compito dei prescelti sarà quello di gestire il negozio di articoli da regalo e l’ufficio postale, oltre a condurre un conteggio dei pinguini per monitorare e proteggere la colonia di pinguini Gentoo. Il team si occuperà anche della gestione del museo all’interno della Bransfield House. Nell’annuncio si legge inoltre che “è importante che i candidati ci mostrino chi sono: dobbiamo conoscerli, attraverso la loro candidatura e durante tutto il processo di selezione. I prescelti vivranno in ambienti ristretti per cinque mesi, quindi è anche essenziale che curiamo il giusto equilibrio tra competenze e personalità”. I candidati provenienti dall'esterno del Regno Unito sono benvenuti purché abbiano i documenti in regola per lavorarci. Le candidature sono da inviare sul sito dell'Antarctic Heritage Trust entro lunedì 25 aprile. I selezionati dovranno frequentare una settimana di corso di formazione a Cambridge a ottobre 2022 prima di partire per l'Antartide.