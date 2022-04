L’appartamento di lusso che fu di Raffaella Carrà è in vendita a Roma

Si trova nel quartiere Vigna Clara-Vigna Stelluti a Roma, all’interno del famoso condominio di via Nemea 21, l’appartamento che fu di Raffaella Carrà, la casa in cui viveva la celebre showgirl mancata il 5 luglio 2021. La super casa è in vendita, la trattativa riservata, ma dalle foto è inequivocabile che si tratti proprio del suo appartamento. La casa è di 420 metri quadrati, più terrazzi e balconi e occupa l'intero piano della palazzina, con tre accessi indipendenti. Nel condominio ci sono un parco, la piscina, alcuni campi da tennis e ovviamente la portineria h24.

Nella casa è presente "un ampio salone di rappresentanza", con divani a fantasia e un grande tavolino in vetro, oro e marmo al centro. Il salone compare in una foto pubblicata a luglio 2021 da Laura Pausini che toglie ogni dubbio: è la casa di Raffaella Carrà. Lo stile della casa è caratterizzato dai colori pastello e della luminosità. In salone, un proiettore per vedere la tv. Nella stanza da letto, una parete è interamente coperta di specchi, un'altra è trapuntata e l'ultima è coperta da carta da parati a tema floreale. Nello stesso supercondominio composto da quindici palazzine di lusso, viveva anche Gianni Boncompagni, storico compagno di vita di Raffaella Carrà.

Il prezzo come abbiamo detto non è noto, ma a intuito non si tratta di pochi spiccioli.