Anche le elementari avranno gli insegnanti di educazione fisica

Fino ad oggi l’educazione motoria nelle scuole è stata insegnata da insegnanti non qualificati, quindi senza una formazione specifica. Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha firmato nei giorni passati un decreto per l’introduzione della figura dell'insegnante esperto in educazione fisica. Per il prossimo anno scolastico (2022/2023)ne saranno assoldati circa 2.200, da distribuire in 25mila classi coinvolte. Il Ministro Bianchi ha commentato così la decisione presa: “È un’importante novità, attesa nel mondo della scuola, che riguarda il benessere psicofisico e lo sviluppo dei nostri bambini e delle nostre bambine. Si parte con le quinte poi, il prossimo anno, si andrà avanti con le quarte. Un tassello che rientra nel percorso di costruzione di una nuova scuola che stiamo realizzando con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con le misure adottate in questi mesi, comprese quelle dell’ultima legge di bilancio”. L’attività fisica è un elemento fondamentale nella formazione dei bambini, li aiuta a migliorare la loro forma fisica, li rende più attivi, stimolati e li educa alla disciplina, quindi è corretto che la materia venga insegnata da professionisti competenti.