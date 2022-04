Le Iene: simpatico teatrino tra Belen Rodriguez e Soleil Sorge

Soleil Sorge si è sottoposta al fuoco incrociate di frecciatine della coppia conduttrice delle Iene Mammucari-Rodriguez. Passando in rassegna la lunga lista degli ex di Soleil, Rodriguez si scorda ci citare suo fratello Jeremias, ma ci pensa Mammucari a tirare fuori la vecchia fiamma. "Signori e signore mettetevi comodi perché vi raccontiamo la carriera della nostra ospite - esordisce Belen - Soleil Sorge è italo-americana e infatti è perfettamente bilingue. In realtà tutti parlano di lei solo per l’ultimo GFVip, ma prima lei ha fatto tanta gavetta: Uomini e Donne, Pechino Express, L’Isola dei Famosi e ha fatto appunto anche il GF Vip 6. Con la notorietà lei è sempre più presente sui giornali di gossip. I suoi ex sono: Nicola Ippoliti, Luca Onestini, Marco Cartasegna e Gianmaria Antinolfi. Tutte relazioni che iniziano con un reality e finiscono con Chi. Al GF Vip lei è stata protagonista di un triangolo amoroso con Alex Belli e Delia Duran. Ora è fidanzata con un misterioso Carlo, ma non ne vuole parlare" .In effetti in questa lunga lista della spesa amorosa manca il nome di Jeremias Rodriguez: ”Sì, ma diciamolo Belen, lei è qui, lo dico io, ma è stata anche con il fratello di Belen, Jeremias. Dunque è una delle tue cognate!", ha svelato Mammucari. "Vabbè ma è acqua passata...", sentenzia la conduttrice.

Poco fa Soliel si era aperta riguardo alla sua storia con Jeremias e la sua partecipazione all'isola: "All'Isola mi sono innamorata di Jeremias e poi ci siamo anche fidanzati. Tra noi tutto è iniziato poco prima dle reality... non lo sto seguendo quotidianamente, però mi informo sui social e vedo qualche aggiornamento su quello che fa. In ogni caso non ho dubbi che farà un bellissimo percorso in Honduras. Sia lui che il padre Gustavo sono fortissimi".