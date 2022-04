Raul Bova, Claudia Gerini, Matilda de Angelis danno voce alle favole per rallegrare i bambini italiani ricoverati in ospedale

“C’era una volta” è una nuova iniziativa benefica per allietare la permanenza dei bambini ricoverati negli ospedali pediatrici di Roma, Firenze, Genova, Napoli e Trieste. Attori e attrici presteranno le loro voci e i loro volti per raccontare alcune favole a cui sono particolarmente affezionati a dei giovani pazienti in difficoltà. La nobile iniziativa rientra nelle celebrazioni della Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini già prevista il 20 novembre scorso, ma rinviata per ragioni legate al covid. La particolare rassegna si inizia il 29 aprile alle ore 11 al Bambino Gesù di Roma, con Matilda De Angelis, Cristiana Capotondi, Raoul Bova, Pif, Claudia Gerini, Giorgio Pasotti, Benedetta Porcaroli e Paolo Calabresi. Si proseguirà il 6 maggio al Meyer di Firenze; il 13 maggio all’Istituto Giannina Gaslini di Genova; il 20 maggio al Santobono di Napoli e il 27 maggio all’IRCCS materno infantile Burlo Garofolo di Trieste.

“Leggere una storia - ha commentato Mariella Enoc, presidente dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù- è un gesto d’amore. Un racconto ad alta voce offre ai più piccoli la possibilità di sperimentare sentimenti, di conoscere emozioni, di superare le paure. Raccontare una favola a un bambino è una piccola magia in grado di distrarlo dal suo quotidiano: vale per tutti i piccoli ma è ancora più importante per i bambini ricoverati in ospedale. È un momento di evasione e di supporto per lo sviluppo delle sue capacità cognitive ed emotive: lo aiuta nell'alfabetizzazione linguistica ma anche nell’elaborare e superare le paure che la malattia può far sorgere o amplificare”.