Sorpresa: Harry e Meghan Markle a Londra per vedere la Regina in segreto

Secondo quanto riportato dal giornale inglese “The Sun” i duchi di Sussex si sono fatti finalmente vivi nel Regno, facendo una breve e segreta tappa a Londra prima di andare in Olanda dove sono attesi per gli Invictus Games. Toccata e fuga, giusto il tempo di salutare nonna Elisabetta e il Principe Carlo. Sarebbe la prima volta che tornano in patria dopo la partenza che risale a marzo 2020. C’è molto mistero circa l’incontro, non si sa se fossero presenti anche Archie e Lilibet Diana, che non ha mai visto la bisnonna, ma in ogni caso l’incontro avrebbe fatto molto felice la regina Elisabetta che ha sempre espresso il desiderio di rivedere il nipote e conoscere i bisnipoti. Soprattutto considerando che la monarca inizia a essere molto acciaccata e vorrebbe godersi un po' i piccoli. Lo stupore per la visita è stato generale: "Non riuscivo a crederci: erano proprio loro", dice un inserviente del castello al tabloid inglese.

Ad avvistare la coppia, sarebbe stata anche una coppia di visitatori, rimasta di stucco nel vedere arrivare a Windsor i duchi di Sussex. Chissà se li rivedremo a Londra per la celebrazione dei 70 anni di regno della sovrana, che si svolgeranno a giugno.