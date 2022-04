Finlandia: qui ci sono i bancomat che erogano iPhone

In Finlandia un portale di compravendita di telefoni ricondizionati ha creato un bancomat per smartphone. Sono gli Swappie phone ATM e al momento sorgono in tre città finlandesi: Tampere, Turku e Vantaa. Il loro scopo è quello di comprare e vendere smartphone in modo semplice, veloce e affidabile. Chi ha un telefono da vendere deve compilare un questionario sulle condizioni del dispositivo e depositarlo nell’ATM per l’ispezione, lasciando le proprie coordinate bancarie. Se tutto va bene entro 24 ore il venditore riceverà i soldi per il dispositivo lasciato. C’è chi poi vuole permutare il proprio dispositivo per uno più moderno; per loro basterà versare all’ATM la differenza per avere il prodotto nuovo in mano. Swappie garantisce gli smartphone ricondizionati per un anno e offre la possibilità di riconsegnare il dispositivo entro 14 giorni se non si è soddisfatti. Negli ultimi anni sono tanti i distributori con vocazione al riciclo e al riuso; esistono quelli per la raccolta differenziata che erogano piccoli importi di denaro in cambio di buone quantità raccolte di plastica o lattine. Il distributore di smartphone è sicuramente una frontiera antispreco ancora più evoluta!