Un messaggio in bottiglia ritrovato 56 anni dopo

Prima dell’avvento di Tinder come si cercava moglie o marito? Nei modi più assurdi evidentemente: Jennifer Coleman e Janet Blankley decisero di affittare al mare la loro ricerca chiudendo un messaggio in una bottiglia e lanciandolo in mare. La bottiglia, abbandonata nel 1956 è stata ritrovata solo di recente vicino all'estuario Humber, al confine tra nord e sud dell'Inghilterra. Le autrici erano due amiche di 15 anni che affidavano alle onde una ricerca ben precisa: “Ho 15 anni - scriveva Janet - non sono brutta, ho i capelli lunghi, bruni e mossi e sono alta. Se siete interessati, ci scambieremo una foto di persona. Cerco ragazzi, non sotto i 16 anni né sopra i 18".La ricerca purtroppo nonostante l'accattivante messaggio non ha dato gli effetti sperati, la bottiglia si è arenata dopo poche miglia ed è stata ritrovata solo di recente da due volontarie, madre e figlia, che stavano ripulendo l'area. Ma che fine hanno fatto le due amiche? Jennifer Coleman si è trasferita in Australia nel 1973, non si è mai sposata e non ha figli, ma ha avuto una relazione intensa con un uomo ormai deceduto. Non sappiamo se lo avesse accalappiato con una bottiglia. Janet è sempre rimasta in zona, nel Lincolnshire ed entrambe sono state rintracciate grazie ai social e hanno manifestato l’intenzione di rivedersi dopo anni. "Mi farebbe piacere - ha detto Jennifer - salutare Janet e vedere dove ci hanno portati i nostri rispettivi percorsi di vita".