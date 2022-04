Arrivano le community di Whatsapp: macro gruppi che riuniscono interessi comuni

Messaggiatori di tutto il mondo tenetevi forte, su Whatsapp potrebbe arrivare il caos. Mark Zuckerberg ha appena annunciato attraverso Facebook l’arrivo delle Community di Whatsapp, per ora in fase di testing. Ma di cosa stiamo parlando? Di una sorta di inception delle chat: chat più grandi, dette community, raggrupperanno più gruppi che hanno qualcosa in comune, permettendo di inviare il messaggio non solo a più persone, ma a più gruppi. L’azienda ha spiegato così il lancio della novità (sperimentale): “Ci risulta che spesso WhatsApp viene usato ai fini di comunicazione e coordinamento all’interno di una community. Abbiamo ricevuto numerosi feedback in merito e abbiamo pensato di fare di più per semplificare il compito di gestione delle conversazioni tra questi tipi di gruppi.

A nostro avviso, Community consentirà ai presidi delle scuole di comunicare più facilmente con i genitori, inviando le circolari da leggere e impostando i gruppi secondo classi specifiche, attività extra scolastiche o esigenze di volontariato".

Infine, ci apprestiamo a integrare alcuni miglioramenti al funzionamento dei gruppi su WhatsApp, all’interno e all’esterno di una community. Sarà possibile condividere in modo nuovo, riducendo i sovraccarichi nelle chat più numerose. Queste funzionalità saranno lanciate nelle prossime settimane, in modo che gli utenti possano provarle ancor prima che Community sia live”.

Saranno tante le novità pensate per queste community: la possibilità di mandare delle semplici reazioni, senza per forza inviare delle lunghe risposta, si potrà moderare la chat, rimuovendo espressioni inadeguate o partecipanti irrispettosi; sarà possibile effettuare videochiamate fino a 32 partecipanti e allegare dei file fino a 2 giga per beneficio della community. Siete pronti a entrare nel gruppo dei gruppi?