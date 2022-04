Isola dei Famosi: Jeremias Rodriguez lascia il programma e torna a casa

Jeremias Rodriguez ieri ha abbandonato l’Isola dei Famosi ed è corso a casa dai suoi cari. “Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata. Non ce la faccio più”, ha dichiarato prima di lasciare il programma dopo una tumultuosa puntata. Il fratello di Belen era satato eliminato dal pubblico al televoto e a lui sarebbe quindi toccata la permanenza su Playa Sgamada, dove ha ritrovato per un attimo il padre, ma Jeremias aveva già chiaro in testa di voler tornare a casa e nessuno è riuscito a convincerlo: "Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace” spiega, tra le critiche dallo studio.

L’abbandono dell’argentino arriva dopo una lunga serata complicata in cui Jeremias si era lasciato a un momento di condivisione, raccontando alcuni momenti difficili della sua vita: “Nessuno conosce il percorso che ho fatto – ha raccontato il personaggio televisivo – Sono sparito per tre anni, non solo dal mondo dello spettacolo, perché avevo delle cose da risolvere: una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano”. Jeremias ha spiegato di aver accettato di partecipare al programma anche per guadagnarsi l'approvazione del pubblico, facendo riferimento agli attacchi ricevuti da tutta la famiglia Rodriguez, ma il ragazzo non se l’è sentita di andare fino in fondoal reality.

Per quanto riguarda il gioco, i Tiburon vincono entrambe le prove ricompensa; mentre Lory del Santo e Marco Cuculo tornano sull’isola principale. In nomination vanno Ilona Staller, Marco Senise, Nick Luciani e la coppia formata da Estefania e Roger.