Ora è ufficiale: Cristina Chiabotto è nuovamente incinta

Per la conduttrice Cristina Chiabotto si tratta della seconda Pasqua con il pancione, a sottolinearlo è stata lei stessa nel suo ultimo post su Instagram che conferma i rumors sulla sua seconda gravidanza. La primogenita della coppia, formata da Cristina Chiabotto e Marco Roscio, è nata a maggio 2021. “Ho vissuto una Pasqua speciale con le persone che amo e per questo mi sento piena di gratitudine – ha scritto la showgirl – Buona rinascita a tutti,oggi e sempre. Nel frattempo eccomi che torno da voi, dopo due giorni bellissimi in famiglia, con la sorpresa più bella che potessi desiderare, la vita. Sono emozionata nel raccontarvi che presto saremo in 4 + la nostra Paper (la cagnolina della famiglia ndr). Non potremmo essere più fortunati e felici per questa dolce attesa e così guardo il cielo grata per tutte le meraviglie della mia vita”.

Roscio e Chiabotto sono innamoratissimi, si sono sposati nel 2019 con una splendida cerimonia alla Reggia di Venaria, e nel 2021 è venuta al mondo la piccola Luce Maria, figlia amatissima e nata, poco dopo la perdita della nonna di Cristina che ha deciso di chiamare la bimba proprio come lei, in suo onore.

Sotto il post dell’annuncio, fioccano le congratulazioni di colleghi e amici.