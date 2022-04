Il fast food salutista di Sfera Ebbasta, Marcelo Burlon e Andrea Petagna apre domani a Napoli

Il rapper ​Sfera Ebbasta​, il calciatore ​Andrea Petagna e lo stilista ​Marcelo Burlon​ hanno aperto a Milano nel 2019 Healthy Food, un fast food dedicato al cibo sano e super colorato. Si sono poi allargati poi a Torino e Roma e adesso arrivano a conquistare Trento, Parma e Napoli. Proprio nel capoluogo partenopeo l’inaugurazione sarà domani 20 aprile; quello di Napoli sarà lo store più grande mai aperto dalla catena, un posto dove l’occhio ha la sua parte grazie all’ambiente futuristico fatto di geometrie e led che sfiorano lo psichedelico. Parlando della nuova apertura i fondatori si sono detti entusiasti: "Quella di Napoli è l’apertura che attendevamo di più. Cerchiamo di sensibilizzare il nostro pubblico verso una maggiore attenzione al proprio corpo e al proprio organismo. Con Healthy Color mangiare sano è anche sinonimo di gusto e divertimento”.

Sì, ma che si mangia? Poke, wok, burger, tartare, insalate, edamame, e tutti i cibi del filone healthy, particolarmente adatti a riprendersi dagli eccessi pasquali. Tra i burger ci sono alcune proposte ideali per i vegetariani in cerca di sostituti vegetali simili alla carne nel gusto e nell’aspetto. Il marchio ha un occhio di riguardo anche per l'ambiente grazie a packaging ecosostenibili, come ad esempio la Healthy Water, l’acqua di Healthy Color, che è confezionata in Tetrapak completamente riciclabile ad alto contenuto di materia vegetale.