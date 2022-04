Il Metaverso è sempre più trendy tra giochi e app: 350 milioni di persone ci sono dentro

Nel Metaverso ci sono già 350 milioni di persone, nei 43 mondi già esistenti. Tra quelli preferiti ci sono sicuramente i giochi come Fortnite e Roblox, ma anche Meta si prepara a scendere in campo con degli occhiali per sfruttare al meglio la nuova dimensione virtuale. L'esperto italiano di tecnologia Vincenzo Cosenza ha sviluppato una mappa del metaverso: “Siamo ancora in una fase iniziale di sviluppo di questi mondi, ma le aziende più innovative stanno già sperimentando come relazionarsi con i consumatori in questi luoghi immersivi”, ha spiegato Cosenza. Gli universi digitali del metaverso si dividono in due macrocategorie: quelle accessibili da browser/app e quelli che necessitano di dispositivi appositi per la realtà virtuale. I consumatori sono un po’ restii alle limitazioni fisiche di un supporto come i visori e prediligono quindi il metaverso “da browser/app”, Al primo posto come dicevamo ci sono Fortnite (con 270 milioni di utenti mensili) e Roblox (circa 210).

Zuckerberg però è esperto di rivoluzioni digitali e vuole entrare a gamba tesa creando degli occhiali per la realtà aumentata che vorrebbe che diventassero un nuovo oggetto tech cult, come se fossero il nuovo iPhone a livello di impatto sul mercato. Il progetto si chiama Project Nazare e, secondo alcune indiscrezioni pubblicate sul sito The Verge, gli occhiali dovrebbero uscire nel 2024 in una prima versione, per poi replicare nel 2026 e 2028 con versioni sempre più leggere e di design. Gli occhiali dovrebbero funzionare in maniera indipendente dallo smartphone e potrebbero interagire con gli ologrammi che saranno il futuro delle videochiamate secondo il fondatore di Meta. Una vera rivoluzione comunicativa.