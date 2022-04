Chicago; il gorilla dello zoo è cellulare-dipendente e non stacca gli occhi dallo smartphone

Un Gorilla di nome Amare ha imparato dagli esseri umani una caratteristica assolutamente superflua: la dipendenza dai telefonini. L’animale si trova nello zoo del Lincoln Pak di Chicago, dove ogni giorno migliaia di visitatori gli avvicinano smartphone per fotografarlo e fargli dei video, tanto che lo strumento gli è perfettamente familiare. Spessissimo gli mostrano poi com'è venuto e lui rimane per ore a fissare gli schermi dei turisti. Tanto che una volta ha subito l’attacco di un suo rivale senza neanche accorgersi del suo arrivo perché impegnato ad ammirare la sua immagine sul telefonino.

Di fronte a questa situazione assurda e pericolosa per l'animale, gli addetti del parco hanno creato una sorta di zona cuscinetto per evitare ai visitatori di avvicinarsi troppo, e preservare il gorilla lontano dalla tentazione del telefono. Ora Amare si può osservare, ma solo a debita distanza. Il motivo non è una punizione per principio, ma i funzionari del parco erano preoccupati che il gorilla potesse essere bullizzato dai suoi simili per la sua dipendenza tecnologica. Il direttore dello zoo Stephen Ross ha spiegato così la decisione presa per allontanarlo dai telefoni: "Con gli animali dobbiamo comportarci proprio come con i nostri figli, non permettere loro di guardare la tv tutto il giorno ma incoraggiarli a uscire e interagire con i loro amici". Il gorilla veniva “disturbato” dalla tecnologia che gli impediva di crescere e svilupparsi come i suoi simili; i maschi gorilla imparano a interagire con i loro compagni, attraverso giochi, lotte e gare e non hanno bisogno dei selfie per divertirsi!