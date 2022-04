Il 22 aprile si celebra la Giornata Mondiale della Terra

Ogni anno il 22 aprile si celebra in 193 Paesi l’Earth Day, la Giornata della Terra, la più grande manifestazione ambientale a livello mondiale. Si tratta di un'occasione per sensibilizzare la popolazione mondiale ad avere cura e amore per l’ambiente, partendo dai piccoli gesti.

Anche il mondo del turismo si sta evolvendo per essere più green, come dimostrato dai dati raccolti da Pirati in Viaggio, il portale di offerte di viaggio più seguito in Italia. Da un sondaggio che ha coinvolto 6000 utenti, è emerso che per il 39% degli italiani l’alloggio ideale debba essere immerso nel verde, con predilezione per camping, agriturismi e glamping. I giovani in particolare sono i più interessati a soluzioni di viaggio ecosostenibili.

Dalle nuove tendenze in ambito green sono nati addirittura molti neologismi, necessari per descriverle e parlarne. Babbel, piattaforma per l’apprendimento delle lingue, si è occupata di raccoglierne alcuni e spiegarli a chi non li conosce. Probabilmente molti non sanno cosa siano le Treetop Walking, ad esempio. Si tratta di passeggiate nella foresta che prevedono di camminare su passerelle rialzate, fino a camminare “in cima agli alberi”, pratica ideale per cambiare prospettiva, proprio sull’ambiente. Esistono poi le Perception Walking, passeggiate sensoriali fatte a occhi chiusi nella natura, per godersi tutto ciò che udito e tatto ci possono offrire in ambienti poco contaminati dall’uomo.

Il turismo responsabile e “ambientalista” è sicuramente un’ottima chiave per apprezzare la Terra e decidere al ritorno dal viaggio di cambiare le brutte abitudini che la danneggiano. Buona giornata della Terra a tutti e buoni eco-viaggi!