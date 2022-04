Si fa tatuare la carta fedeltà sul braccio per comodità

Quando si dice che siamo quello che mangiamo, non pensiamo certo a una cosa del genere: Ralph Rivera, un australiano davvero molto affezionato al suo supermercato, ha deciso di farsi tatuare la sua carta fedeltà Woolworths sul braccio, per facilitare la vita. Per dimostrare agli utenti di TikTok che il tatuaggio funziona a dovere, ha realizzato un video in cui compra una bibita, ma prima di passare il suo acquisto striscia il braccio per ricevere i punti della spesa. “La sua Everyday Rewards Card è stata aggiunta”, recita la cassa automatica, segno che la carta è stata riconosciuta correttamente.

Di fronte a un video così sciocco si sono sprecati una serie di commenti: c’è chi ammira il coraggio del ragazzo e reputa la scelta molto comoda, ma c’è anche chi smonta la decisione dell’australiano e gli ricorda che la carta fedeltà cambia ogni pochi anni, mentre il tatuaggio rimane invariato e inutile.

Infine c’è chi gli suggerisce che per evitare di avere mille tessere nel portafogli, si può semplicemente utilizzare un’app che raccolga tutte le tessere fedeltà, ormai ne esistono a decine: Stocard, il Wallet di iOS, Fidme, anche Satispay può farlo. Insomma scelta quantomeno discutibile, ma certamente coraggiosa.