Arriva la Barbie Elisabetta II in tributo alla Regina di Inghilterra

In vista del Giubileo dei Platino della sovrana d'inghilterra è uscita una Barbie fatta a immagina e somiglianza della Regina Elisabetta II: indossa un elegante abito avorio e nastro blu ornato con decorazioni d'ordinanza. In pochi centimetri di bambola c’è tutta la simbologia reale: la tiara ispirata al diadema con frange della Regina Mary, i medaglioni in miniatura sui nastri sono ispirati agli ordini della famiglia reale. Il nastro rosa è stato regalato alla Regina da suo padre Giorgio VI e quello azzurro da suo nonno Giorgio V. La spilla d'argento appuntata sotto la fascia rappresenta la spilla a stella della Giarrettiera, l'insegna dell'Ordine della Giarrettiera, più alto ordine cavalleresco del Regno Unito.

Da sempre, ma negli ultimi anni in maniera ancora più decisa, Barbie si occupa di ispirare le bambine ad esprimere il loro illimitato potenziale e la figura di Elisabetta II è un ottimo esempio. Quando salì al trono nel 1952, molti erano scettici sull’efficacia del suo ruolo, mentre lei ha saputo essere una indefessa lavoratrice diplomatica, e una leader credibile. La bambola è contenuta in una scatola stile Buckingham Palace con un’icona che celebra il 70° anniversario del trono di Queen Elizabeth. La Barbie regina sarà in vendita su Amazon, Harrods, Hamley's, Selfridges e John Lewis a partire dal 21 aprile 2022.

Intanto auguri alla Regina Elisabetta che oggi ha compiuto 96 anni, festeggiando alla residenza di campagna di Sandringham, nel Norfolk inglese.