Fiorello show per raccogliere fondi per il Centro Cure palliative dell’Ospedale Bambino Gesù

Fiorello è stato protagonista di una lunga serata di ironia e spettacolo per raccogliere fondi per sostenere il neonato Centro di Cure palliative pediatriche dell'Ospedale Bambino Gesù inaugurato a Passoscuro (Fiumicino). La serata è stata organizzata all’Auditorium della Conciliazione di Roma ed è andata sold out. Durante lo spettacolo lo showman ha ricordato l’amica Diletta Del Bono, psicoterapeuta scomparsa nel 2020, all'età di 54 anni e il suo libro ('Posti in piedi alla 201'), la cui vendita contribuisce alla stessa causa di beneficenza. Lo show è proseguito tra musica e comicità per due ore. Molti gli omaggi a Roma, città che accoglie il comico da 30 anni ormai, e quelli per Gigi Proietti e Lucio Dalla.

A concludere la serata sono arrivate poi le parole di Mariella Enoc, presidente dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesù, che ha spiegato la filosofia del neonato reparto: “Chi vuole vivere deve poter vivere. Qui non vogliamo accompagnare alla morte, ma curare fin dove possibile, sperando di poter far tornare i bambini al loro domicilio. Il Centro vuole essere uno spazio di accoglienza, simile a una grande casa, nel quale accompagnare i piccoli pazienti o aiutare i loro familiari ad assisterli nel modo migliore. Perché è sempre possibile curare, come dice Papa Francesco, anche quando non è possibile guarire".