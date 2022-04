Pier Silvio Berlusconi in vacanza con Silvia Toffanin mostra il fisico: che muscoli!

Per Pier Silvio Berlusconi e famiglia la Pasqua è trascorsa a Portofino, dove abita ormai stabilmente con la compagna Silvia Toffanin e i due figli. Qui la coppia è di casa, ma i molti visitatori arrivati per le vacanze pasquali hanno voluto rubare loro scatti e saluti. Nel prestigioso borgo ligure di Portofino l’imprenditore è stato anche nominato cittadino onorario del Comune.

Per l’amministratore delegato di Mediaset la vacanza è sinonimo di sport: da grande appassionato dell’attività fisica si è concesso una lunga escursione in SUP (una tavola a remi su cui si va in piedi), nonostante le temperature non siano ancora quelle estive. Proprio questa è stata l’occasione per mostrare i bicipiti in tutta la loro muscolosità; nonostante i 53 anni da compiere a fine aprile (il 28), Pier Silvio Berlusconi gode ancora di ottima forma fisica e di un fisico da urlo.

Ma oltre allo sport e allo svago ci sono sempre gli affari: pochi giorni fa è uscita la notizia che Pier Silvio ha appena investito parecchio sul territorio del Monte di Portofino, acquistando una società immobiliare che tra gli altri immobili possiede la tenuta "Villa San Sebastiano" considerata la più bella del borgo. Al momento la famiglia continua a vivere nel Castello di Paraggi che è comunque una bellissima residenza direttamente sul mare, ma chissà che il futuro non preveda un trasferimento in una villa sul Monte, più wild, ma ugualmente bella.