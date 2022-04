Gli olandesi hanno inventato un’altalena che ricarica il telefono

Siamo sempre in cerca di una presa per ricaricare il nostro smartphone, soprattutto in viaggio, ma se bastasse un’altalena e concederci un momento di svago, per ricaricarlo?

L’agenzia olandese ID310 ha messo a punto un’altalena in grado di ricavare energia dal dondolio, ricaricando così piccoli device, come gli smartphone. Per ricaricare ad esempio il telefono basta connetterlo alla presa alla base dell’altalena e iniziare a dondolare. La piattaforma dell’altalena, che si chiama Play for Power, quando si inizia a dondolare si illumina, segnalando in tempo reale che è in corso la produzione di energia. Queste altalene energetiche sono state piazzate nella stazione di Utrecht, nei Paesi Bassi, posizionate in occasione della Settimana Sostenibile, organizzata dalla città olandese. Qui le altalene hi-tech hanno fatto faville e sono centinaia le persone che ogni giorno le provano, concedendosi un momento di stacco e “ricarica”.

Sul portale internet dell’azienda che ha realizzato le altalene è possibile acquistarle o noleggiarle per periodi di tempo anche brevi. Il costo minimo però non è da poco e si aggira attorno ai 10.000 euro per una singola altalena.