Cani: c’è chi suggerisce la dieta vegana anche per loro

Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che rinunciano a mangiare la carne e i podotti di origine animali, ma di solito si tratta di bipedi, esseri umani. Ma oggi il dibattito si apre anche sulla dieta dei cani. Secondo una ricerca condotta dall'Università di Winchester, gli alimenti vegani sarebbero i più sani e i più sicuri per i cani. Conclusione del tutto inaspettata. Lo studio inglese si è basato sullo studio delle abitudini di 2500 cani, seguiti per un anno.

Dallo studio sarebbe emerso che i cani alimentati solo con cibo vegano hanno dovuto ricorrere meno spesso a cure veterinarie a causa di disturbi e hanno in generale assunto meno farmaci nei 12 mesi di osservazione. L'autore dello studio è il professore Andrew Knight dell'Università di Winchester, che ha in primis ricordato la necessità di ulteriori ricerche per confermare i risultati e soprattutto valutare gli effetti a lungo termine di una dieta vegana sui cani. C'è chi non è affatto d'accordo con questa teoria e accusa lo studio di essere stato impreciso, mettendo insieme cani di età e razze diverse, per cui non omologabili.

La cosa fondamentale da ricordare è che qualsiasi tipo di dieta che preveda un cambio di abitudini alimentari degli animali domestici va prima concordata con il veterinario e mai “improvvisata”. Nel frattempo sul web impazzano i video ironici sui cani vegetariani "per scelta".