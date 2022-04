University Master: gli studenti si sfidano a FIFA per vincere una borsa di studio

Il 3 maggio inizierà la più grande competizione italiana di videogames, si chiama University Master e coinvolgerà molti Atenei italiani in una sfida agli e-Sports più famosi. La finalissima è prevista per l’8 giugno con la partecipazione del telecronista Pierluigi Pardo e il collegamento con Giorgio Chiellini, campione della Nazionale Italiana di calcio. Tra le università partecipanti ci saranno Federico II, Parthenope, Roma 3, Università degli Studi di Torino, Università di Trento, Unisannio, Raffles Milano e San Raffaele di Milano. Le qualificazioni avverranno attraverso serrate sfida a FIFA 2022 su PS4 o PS5.

I vincitori delle finali universitarie si sfideranno dal vivo nel Torneo dei Campioni per aggiudicarsi le borse di studio in palio, da 5000 euro ciascuna.

Il torneo è organizzato da 2 Watch, canale tematico dedicato agli e-sports e dalla Gazzetta dello Sport. Fabrizio Perrone, ceo di 2Watch, ha spiegato così l’iniziativa: “Negli ultimi 9 mesi abbiamo fatto un lavoro enorme per dare alla manifestazione il respiro che meritava dopo il successo dello scorso anno. Il gaming è un potentissimo strumento di edutainment e guiderà le future generazioni nel Web 3. 2Watch investe in maniera importante in quest’ottica e non escludiamo che il prossimo anno la University Master possa svolgersi nel Metaverso".