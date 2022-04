In arrivo anche in Italia i semafori con il conto alla rovescia

L’ipotesi era in fase di studio già da anni, ma pare che stia per diventare realtà: i semafori con il countdown prima che il semaforo diventi giallo e poi rosso saranno presto realtà. In molti Paesi europei esistono già e ci confermano che queste apparecchiature sono in grado di garantire benefici in termini di sicurezza, nonché ridurre il tempo di reazione degli automobilisti. Per massimizzare la sicurezza, l’installazione dei countdown avverrà insieme a lanterne pedonali e ciclabili di luce gialla. Ad annunciare la novità è stata l’Associazione amici polizia stradale, con le parole del delegato Luigi Altamura, Comandante Corpo Polizia Municipale di Verona: “A distanza di 12 anni, dopo una gestazione infinita è in dirittura d’arrivo il decreto del Ministero con il quale vengono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di semafori con il tempo residuo di accensione delle luci". Secondo il decreto i semafori con countdown dovrebbero essere obbligatori in alcune situazioni specifiche che prevedono:

intersezioni dove sono presenti attraversamenti pedonali o ciclabili e attraversamenti al di fuori delle intersezioni;

l’installazione in abbinamento alle lanterne pedonali di luce gialla in caso di collocamento su strade che presentano almeno un senso di marcia, con più di due corsie, o che richiedono almeno 20 secondi per l’attraversamento.

intersezioni urbane dove sono installati sistemi di rilevamento delle infrazioni di passaggio con il semaforo rosso e dove la durata del giallo è minore di 5 secondi.

Il decreto dovrà essere presentato alla Commissione Europea dove trascorrerà un lasso di tempo di tre mesi in attesa di possibili osservazioni da parte degli stati membri dell’UE. Al termine di questo tempo avverrà la pubblicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale.