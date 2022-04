Avere autostima aiuta in tutti gli ambiti nella vita: scuola, lavoro e relazioni sociali

Uno studio, comparso su American Psychologist. ha preso in considerazione una lunga serie di ricerche precedenti sull’autostima per provare a ragionare con una prospettiva differente. Spesso si è portati a criticare chi ha un’eccessiva stima di sé, ipotizzando che questa possa essere un ostacolo, ad esempio per le relazioni sociali.

Occorre però fare subito una distinzione tra autostima e narcisismo: “Nonostante i due concetti spesso si sovrappongano – recita lo studio – esistono importanti differenze concettuali tra autostima e narcisismo”.

I vari studi precedenti analizzati, valutavano nelle persone che avevano una grande autostima, gli effetti che questa caratteristica aveva nelle loro vite. I dati dicono che chi ha maggiore stima di sé tende ad avere un maggiore successo nel lavoro, a scuola, nelle relazioni sociali e ha una migliore salute fisica e mentale. Questi benefici sarebbero visibili dall’adolescenza fino alla vecchiaia. Ben venga allora credere in se stessi.

Tutt’altra cosa è avere tendenze narcisistiche: se il narcisismo è caratterizzato da sentimenti di superiorità, grandiosità, egoismo e presunzione, l'autostima ha a che fare con l'accettazione e il rispetto di se stessi. Le due connotazioni sono chiaramente diverse. Avere un'alta autostima porta sicuramente a migliorare le proprie relazioni sociali, anche solo per il fatto che si è predisposti verso l’altro e sicuri di sé, quindi forse anche meno timidi; il narcisismo invece, peggiora i rapporti, dal momento che i narcisi hanno poca considerazione dell’altro. Lo studio dunque conclude che sarebbe opportuno mettere in pratica degli interventi mirati ad aumentare l'autostima per portare benefici non solo sui singoli, ma anche alla società intera o a gruppi di essa.