AstroSamantha torna nello spazio: domani la diretta del lancio su Focus

Samantha Cristoforetti, che oggi compie 45 anni, tornerà nello spazio domani e lo farà con una super missione: la missione Minerva. L’equipaggio a bordo della Crew-4 di SpaceX trascorrerà diversi mesi nello spazio, conducendo attività scientifiche e lavori di manutenzione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale; il rientro è previsto per il prossimo autunno. La partenza dell’equipaggio è già slittata più volte a causa del maltempo e di alcuni problemi tecnici, ma ora non dovrebbero più esserci sorprese: il lancio è previsto per domani 27 aprile alle 09:52 ora italiana dal Kennedy Space Center in Florida. La capsula Crew Dragon Freedom, a bordo di un razzo Falcon 9, dovrebbe raggiungere la Iss intorno alle 14:15 ora italiana.

L'intero evento sarà seguito dal canale televisivo Focus con una lunga diretta. La giornata dedicata allo spazio inzierà già alle 7.30 con i documentari Il sistema Solare e Ad Astra - Ritratto di Samantha Cristoforetti. Alle 9.30 inizia la diretta dell'evento che seguirà le varie fasi di lancio. La trasmissione sarà condotto da Luigi Bignami, accompagnato da diversi scienziati e scienziate. In studio, Cesare Guaita, planetologo e collaboratore del Planetario di Milano, e l'ingegnere Annamaria Piras, di Thales Alenia Space, più altri ospiti in collegamento. Dopo il lancio alle 11.30, ci sarà ancora il docufilm in prima visione assoluta Dossier Elon Musk - Chi è il papà di SpaceX?, incentrato su uno degli imprenditori più famosi ed eccentrici della nostra epoca.









Launch Update: @NASA and @SpaceX now are targeting no earlier than 3:52am ET (7:52am UTC) Wednesday, April 27, for launch of the #Crew4 mission to the @Space_Station.



Learn more: https://t.co/Xg6mJapZkq pic.twitter.com/Gao86Oz2wg — NASA Commercial Crew (@Commercial_Crew) April 23, 2022