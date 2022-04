Giappone: sposa un avatar e si dichiara fictosessuale

Un uomo giapponese di 38 anni ha sposato Hatsune Miku, un personaggio di fantasia, in stile anime che è comparso in forma di ologramma anche sul palco con lady Gaga. Una piccola star, ma inventata. Questo piccolo dettaglio non è stato un ostacolo per Akihiko Kondo che da dieci anni ha una relazione con la cantante pop di fantasia. Lei si è presentata alla cerimonia in abito bianco, lui in smoking. quindi qualcosa di tradizionale c’era. Akihiko ha raccontato di come la sua relazione “particolare” lo abbia salvato dalla depressione, anche se molti lo trovano strano. L’uomo è consapevole che non si tratta di una relazione reale, ma i suoi sentimenti lo sono, eccome.

Il Mirror ha raccontato che l’usanza di avere relazioni con personaggi immaginari non è così assurda o singolare, sono in molti in Giappone a dichiarare di non volere una tradizionale relazione, ma di preferire una relazione “immaginaria” con un personaggio inventato. Queste persone si chiamano fictosessuali e in Giappone sono sempre più diffusi.

La relazione con Hatsune Miku si è fatta seria nel 2017, quando l'uomo ha comprato per 1300 dollari un dispositivo di nome Gatebox, che permette alle persone di interagire con una varietà di personaggi inventati, sotto forma di ologramma, tra cui anche la cantante pop dai capelli blu. Gatebox ha anche rilasciato, su richiesta degli utenti, certificati matrimoniali (finti). Così Akhiko ha deciso di chiederle di sposarla e lei ha accettato: al matrimonio c’erano 39 invitati, per lo più amici, mentre i genitori si sono rifiutati di partecipare. Sul suo profilo Instagram l’uomo racconta la sua vita insieme ad Hatsune, non solo con il suo ologramma, ma anche con diversi pupazzi di varie dimensioni. I due sembrano più felici di molte altre coppie “tradizionali” comunque.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 近藤 顕彦 (@akihikokondosk)