Bologna: gelateria sommersa di critiche per un annuncio di lavoro

Una gelateria del centro storico di Bologna ha iniziato la ricerca del personale in vista della bella stagione. L’annuncio, pubblicato via social, non è però stato apprezzato dal pubblico che ha attuato un vero e proprio linciaggio web. Il motivo della discordia era proprio quanto scritto nell'annuncio di ricerca in cui si invitavano i candidati a non chiedere subito l’entità dello stipendio, ma a darsi da fare con la prova, prima di tutto.

“La Cremeria cerca una persona per il servizio al banco – recitava l’annuncio – passate in negozio per qualsiasi informazione. Ma ricordate che ai miei tempi prima di chiedere ‘Quanto prendo?’ si faceva una prova e poi si discuteva di soldi. Vi consiglio lo stesso approccio. La gelataia”. Questo annuncio è bastato per attirare sull’esercizio commerciale una valanga di risposte rabbiose e addirittura minacce di morte, come lamentano i titolari Barbara e Renato.

Si sono subito scusati per il disguido, specificando che ogni prova è retribuita, ma era ormai troppo tardi perché le critiche sono piovute a raffica costringendo i titolari a cancellare il post e infine a chiudere (almeno temporaneamente) i profili social onde evitare il dilagare della violenza verbale. "Non quereleremo nessuno – commenta il titolare – anche se alcuni lo meriterebbero. Bloccheremo però gli insulti, quello è certo. E da qui non ce ne andiamo di sicuro".