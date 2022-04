I figli assumeranno i cognomi di entrambi i genitori

Sono state dichiarate illegittime tutte le norme che attribuiscono in automatico solo il cognome del padre al figlio. D’ora in poi i figli assumeranno il cognome di entrambi i genitori nell’ordine che i genitori prediligono. Questo è stato decretato dalla Corte Costituzionale che ha definito “discriminatoria e lesiva dell’identità del figlio”, la vecchia norma che attribuiva in automatico il cognome paterno. Una mossa che il presidente della Corte Giuliano Amato aveva preannunciato nelle scorse settimane, dichiarando in conferenza stampa: "Abbiamo sollevato questione di costituzionalità di fronte a noi stessi: saremo costretti a risolverla noi se non lo fa il Parlamento. Il problema a cui noi non possiamo arrivare è quello delle generazioni successive: il confine al numero dei cognomi col passare del tempo è più facile che lo metta il Parlamento".

Oggi i genitori potranno decidere sia di dare entrambi i cognomi nell’ordine che desiderano sia decidere di comune accordo di optare per un solo cognome a scelta. “In mancanza di accordo sull’ordine di attribuzione del cognome di entrambi i genitori - si legge nella nota - resta salvo l’intervento del giudice in conformità con quanto dispone l’ordinamento giuridico”.

La novità è stata accolta con favore sia dalle istituzioni che dall’opinione pubblica; per la ministra della Giustizia Marta Cartabia, con questa decisione si fa “un altro passo in avanti verso l'effettiva uguaglianza di genere nell’ambito della famiglia”.