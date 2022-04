Aurora Ramazzotti testimonial della Regione Lombardia per la promozione dello psicologo di base

Aurora Ramazzotti siamo abituata a vederla ridere e scherzare sui social, ma non si è mai tirata indietro di fronte ai temi anche più impegnati. Grazie al suo grande seguito, soprattutto tra i giovanissimi, è stata scelta dalla Regione Lombardia come promoter della figura dello psicologo di base che vorrebbe essere introdotta attraverso un disegno di legge.

“Se una persona si fa male a una gamba va dal medico – spiega Aurora – però se soffre d'ansia difficilmente si rivolge a uno psicologo. Questo è un primo passo verso l'integrazione della figura dello psicologo nella nostra società”. L’influencer ha poi raccontato come si è avvicinata molto a questa tematica: “Nel 2020 ho conosciuto una ragazza di soli 13 anni che aveva tentato più volte il suicidio. Sono rimasta colpita dalla facilità con cui mi ha detto che non voleva più vivere. Io in lei ho visto un'intera generazione, che è stata colpita da questa pandemia. Noi dobbiamo impegnarci nell'ascoltare i giovani, per farli sentire meno soli e per dargli la possibilità di prevenire situazioni che poi diventano difficili da gestire”

Infine Ramazzotti ha voluto raccontare di sé: “Io sono una persona privilegiata: sono nata e cresciuta nell’amore, nell’ascolto e nella condivisione. Quando nasci così fortunata ti viene questa voglia di restituire questa fortuna. La mia battaglia si è letteralmente presentata alla porta di casa: era una ragazza molto giovane, è successo nel 2020, aveva un vissuto difficilissimo e vari tentativi di suicidio alle spalle. Abbiamo iniziato a parlare e ho capito che aveva bisogno di amore, di ascolto e di condivisione. Così ho iniziato a sensibilizzare sui miei canali per quanto riguarda la salute mentale”.

Aurora Ramazzotti si è detta poi super entusiasta di ricoprire questo importante ruolo e lo farà promuovendo la causa il più possibile e a suo modo, unendo serietà e leggerezza.