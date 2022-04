Londra: a 49 anni decide di sposare il suo gatto

C’è chi proprio non se la sente di rimanere solo tutta la vita e se non trova un cane da sposare, si sposa un gatto! Questa la soluzione alternativa trovata da Deborah Hodge, una donna di 49 anni che ha deciso di far diventare il suo gatto India, il suo compagno di vita. Ma la decisione di sposarsi è stata anche una scelta tattica, se così vogliamo dire. La donna voleva impedire che il proprietario di casa la costringesse ad abbandonare il suo animale domestico dopo che in passato già aveva fatto pressioni affinché si liberasse dei cani avuti in precedenza. Avendo sposato il gatto spera di poter dimostrare che per lei India è ben più di un animale domestico. Nell’ultima casa – secondo il Mirror – Deborah ha dovuto rinunciare ai suoi due husky, Siri e Starshine, dopo che il suo padrone di casa l’ha minacciata di sfratto. "Non avevo niente da perdere, e tutto da guadagnare, quindi ho sposato il mio gatto. Ho recitato i voti ed ho promesso all’universo che nessun uomo farà mai a pezzi me ed India", ha dichiarato la donna. La cerimonia è stata celebrata da un’amica di Deborah ed è stata un momento di festa con amici e parenti, un vero matrimonio, insomma. “Non posso stare senza India – ha dichiarato la sposa – Lei è fondamentalmente la cosa più importante nella mia vita dopo i miei figli. Sposando India, voglio dimostrare che non possiamo essere separati in nessuna circostanza poiché è importante per me quanto i bambini. Mi rifiuto di separarmi da lei. Preferirei vivere per strada piuttosto che stare senza di lei”.