Mascherine fino al 15 giugno per trasporti e spettacoli al chiuso

Non è ancora un “liberi tutti”, il Ministro della Salute Roberto SPeranza ha firmato l'ordinanza per la proroga dell’utilizzo della mascherina la chiuso in alcune circostanze: trasporti a lunga percorrenza e locale, ospedali e presidi sanitari, Rsa, tutti gli eventi in cinema, teatri, palazzetti dello sport, locali di intrattenimento e musica.

Il testo recita: "È fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l'accesso ai mezzi di trasporto, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso". Sarà obbligatorio avere la mascherina anche in tutti gli ambiti sanitari: “strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, ivi incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti”. Per i luoghi di lavoro e i luoghi al chiuso e pubblici rimane comunque fortemente consigliata.