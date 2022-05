Francesca de André: “Sono in tragiche condizione psicofisiche, ho subito una grave violenza fisica”

Nel primo pomeriggio di ieri sul profilo Instagram di Francesca de Andrè è comparsa una storia choc, in cui la figlia di Cristiano de Andrè ha rivelato di avere subito una brutta violenza fisica. La storia è arrivata dopo giorni di insolito silenzio dai social della donne dello spettacolo; un silenzio che evidentemente nascondeva un grosso turbamento, scatenato da qualcosa che la ragazza non ha voluto rivelare del tutto.“Ho subito una grave aggressione – scrive– violenza fisica, del quale non sono ancora in condizioni di parlare. Non essendo una bugiarda per rientrare tra di voi mi sentivo di volervi accennare la verità di ciò che mi è successo (per ora non oltre questo perché non me la sento). Vi chiedo comprensione, sostegno e affetto”. Il messaggio ha scatenato sia reazioni di vicinanza, che commenti sospetti e illazioni che il messaggio fosse un modo per attirare l’attenzione su di sé; alla critica l’influencer ha deciso di replicare nella storia successiva: “Non c’è dietro nessuna strategia, men che meno attirare attenzione e curiosità per apparire un domani perseguendo l’idea di dare a qualcuno un’esclusiva. Chi mi conosce sa bene che non ho mai usato le questioni personali per arrivare da nessuna parte. Ho voluto portare rispetto ai miei follower spiegando la mia assenza”. Ora non c’è che aspettare ulteriori spiegazioni se e quando Francesca de Andrè sarà pronta a fornirle.