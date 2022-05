Radioplayer: nasce l'aggregatore uffficiale di Radio italiane

Ogni giorno 35 milioni di italiani ascoltano la radio. L’aggregatore Radioplayer nasce proprio per loro e sarà l'aggregatore ufficiale delle radio italiane con 130 emittenti tra nazionali e locali. Da oggi lunedì 2 maggio 2022 parte la pianificazione pubblicitaria con spot trasmessi per la prima volta in contemporanea su tutte le emittenti.

La radio non ha mai smesso di essere un mezzo di comunicazione affascinante, in grado di unire tanta storia e futuro, abile nel rinnovarsi con straordinaria vitalità e successo, dando vita a eventi e community affezionate e uniche. La Radio emoziona, tiene compagnia e informa, accompagnando la quotidianità. Si può ascoltare mentre si lavora, si viaggia, ci si allena o si studia. Si può ascoltare in streaming, da pc, su tablet osmartphone, attraverso l’app della propria emittente preferita e adesso anche tramite Radioplayer, l'app ufficiale delle radio italiane. L’App è già attiva per Smartphone e Tablet, Smarthome, Smart TV e Smartwatch. Radioplayer Italia fa parte di Radioplayer Worldwide, una realtà presente in 14 Paesi: Austria, Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda, Italia, Norvegia, Olanda, Spagna, Svezia e Svizzera. Un contesto certificato e rassicurante per utenti ed editori. Lunga vita alla radio, disponibile ormai sempre e ovunque!