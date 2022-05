Truffa al pallavolista: sequestrati i beni delle due donne accusate di avergli sottratto 600mila euro

Il pallavolista Roberto Cazzaniga è stato vittima di una truffa ad opera di due donne che lo hanno convinto a versare importanti somme di denaro, inscenando una finta relazione a distanza con una modella brasiliana, tale Maya Mancini, ignara e realmente esistente. A questa donna Cazzaniga avrebbe versato in 15 anni 600mila euro, che sarebbero in realtà finite in tasca alle truffatrici. La truffa è riuscita, infatti, grazie alla complicità di un’amica del pallavolista che lo ha convinto della veridicità della relazione con la modella,spingendolo a versare ingenti somme di denaro per spese mediche e regali della "fidanzata". Le indagini hanno rilevato 1400 transazioni fatte dal pallavolista dal 2008 al 2021 alla donna, oltre ad averle comprato un’automobile. Le donne coinvolte si sono spartite il bottino. Ora il gip incaricato ha disposto il sequestro dei beni delle due donne per il valore di circa 74 mila euro, corrispondente all’importo del profitto di truffa non ancora prescritto ai fini penali.

La storia era stata portata a galla dalle Iene che hanno raccontato la vicenda per primi, dando voce al pallavolista truffato, nel novembre 2021.

Dallo studio di Cologno Monzese è qui con noi Roberto Cazzaniga ❤️ #leiene pic.twitter.com/l5T6267QSn — Le Iene (@redazioneiene) November 30, 2021