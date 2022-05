Una donna urlante interrompe il matrimonio del presunto padre di suo figlio; “Ho qui il tuo bambino”

La classica scenata da film che si vede in molti matrimoni che si celebrano sul set. Questa volta però la cerimonia era vera: durante un matrimonio celebrato a Detroit, in Michigan (USA), una donna ha risposto all'invito (quasi retorico) dell’officiante: “Se qualcuno ha qualcosa da dichiarare parli ora o taccia per sempre”; imbucata tra gli invitati, infatti, c’era una donna incinta che non aveva nessuna intenzione di tacere. La giovane ha iniziato a urlare mentre qualcuno riprendeva sadicamente la scena per pubblicarla stu TikTok: “Anthony! Fai finta di non conoscermi? Non hai preso gli psicofarmaci oggi? Anthony, so che mi senti! Ti comporti come se non mi conoscessi… ho qui il tuo bambino!", gridava la donna, sostenendo di avere in grembo il figlio dello sposo. L’intrusione ha chiaramente generato sgomento tra gli invitati che ridacchiavano e cercavano di capire cosa stesse succedendo.

In realtà gli sposi non hanno fatto una piega, almeno niente che si possa percepire dal video. Mentre la donna intrusa insisteva: “Anthony so che mi senti”; così la figlia della sposa l’ha “attaccata” lanciandole un mazzo di fiori per allontanarla dalla cerimonia e poi avvicinandosi minacciosamente a lei. Purtroppo non sappiamo cosa sia successo dopo perché il video si interrompe, lasciando tutti gli utenti di TikTok con il fiato sospeso e un grande dubbio sull’esito positivo del matrimonio.

nel frattempo la clip ha raccolto milioni di views e sono tutti in attesa del sequel!