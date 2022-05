A Mantova tornano le altalene: erano vietate dal 1985

L’8 luglio del 1985 il sindaco Gianni Usvardi tolse tutte le altalene dalla città di Mantova e proibì nuove installazioni su tutto il territorio urbano per “motivi di sicurezza”. Una follia? Forse un eccesso di prudenza, visto che la decisione arrivò in seguito ad una serie di incidenti che coinvolsero alcuni bambini; il primo cittadino decise così di tagliare la testa al toro piuttosto che comprenderne le ragioni e mettere in sicurezza le altalene.

Oggi però, un sindaco coraggioso, si è preso la responsabilità di revocare questo folle divieto; Mattia Palazzi ha ridato le altalene ai bambini di Mantova e lo ha annunciato attraverso un post su Facebook: “Ieri ho deciso di fare un'ordinanza per rimuovere il divieto del 1985. A partire dai prossimi interventi che stiamo programmando torneremo a mettere le altalene nelle aree giochi cittadine. Da allora ad oggi la sicurezza nella produzione dei giochi pubblici per i bimbi è certamente aumentata e se i genitori fanno la loro parte nel seguire i bimbi mentre usano i giochi non vedo perché continuare a vietarle”. Un parco giochi senza altalena, che parco sarebbe? Senza contare che le altalene favoriscono lo sviluppo di equilibrio, coordinazione e anche buon senso se le si usa nel modo corretto!