Introduce la pizza di nascosto al matrimonio veg per gli ospiti affamati

Allora la cosa bella dei matrimoni, certo dopo l’amore, è il cibo! Capite che un matrimonio che nel menù prevede solo insalate e qualche verdurina, può non soddisfare a pieno tutti gli invitati. A farlo ci ha pensato, segretamente, la testimone di nozze che ha ordinato della pizza (fuori menù), per offrirla di nascosto agli invitati.

“Ero una testimone al matrimonio della mia amica Sara la settimana scorsa — ha raccontato la donna su Reddit — Sto prendendo dei farmaci che devono essere assunti ad una certa ora del giorno e richiedono anche del cibo, così ho chiesto a Sara a che ora sarebbe stato servito il cibo. Il suo era però un matrimonio vegetariano. Non sono vegetariana ma non ho problemi a non mangiare carne per un pasto, soprattutto quando si tratta di sostenere un’amica. Tuttavia ho poi scoperto le dimensioni dei pasti. L’intera portata consisteva in un’insalata, un contorno di mais e un contorno di broccoli. Se questo fosse stato solo per poche ore non sarebbe stato un problema, ma poiché l’intero evento sarebbe durato più di 8 ore sapevo che non c’era modo che una piccola insalata e qualche cucchiaio di mais e broccoli mi avrebbero sostenuta”. Così la donna ha deciso di ordinare di nascosto della pizza senza farsi notare dalla sposa, ma quando ha coinvolto altri invitati (affamati) nel piano, era impossibile non vedere il via vai di persone che andavano e venivano dall'auto dove aveva nascosto le pizze della discordia. La sposa ha pinzato addirittura lo sposo intento a fare uno spuntino con il trancio di pizza entrato di straforo. La sua reazione è stata netta: “Dire che è esplosa di rabbia è un eufemismo – racconta la testimone – mi ha accusata di averla messa in imbarazzo e averla fatta sentire una nullità. Ho cercato di scusarmi e di spiegare la situazione, ma lei non ne voleva sapere. Ha finito per cacciarmi”. Almeno la donna è andata a casa sazia.