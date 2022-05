Fermato a cavallo per Roma in sella a un pony che pesa quanto lui

La scena doveva sembrare alquanto ridicola: il primo maggio un uomo è stato avvistato a zonzo per tutta Roma a cavallo di un pony che probabilmente pesava come lui e non era certo adatto per sopportare quello sforzo. Lo ha trasportato per circa dieci chilometri, avanti e indietro per le vie di Pietralata, Tiburtino, Santa Maria del Soccorso, fino a via di Tor Cervara, poi l'animale si è ribellato e ha cominciato a scalciare. La cosa non è passata inosservata e un sacco di segnalazioni sono pervenute alle Forze dell’ordine, che si sono però trovate spiazzate di fronte alla strana denuncia.

Così i residenti delle zone attraversate dalla coppia pony-uomosospettoepesante hanno avvertito le associazioni animaliste, in cerca di aiuto. Francesca Manzia, responsabile del Centro di recupero fauna selvatica della Lipu, ha condannato il comportamento dell’incauto destriero: "I pony e i piccoli cavalli sono molto resistenti, ma ci vuole buon senso: se un uomo pesa quanto l'animale non è il caso di montarci sopra. Tra l'altro se l'ha sfruttato, non l'ha fatto mangiare, bere, riposare e l'ha frustrato il discorso è ancora diverso: i cavalli, e quindi suppongo anche i pony, non sentono la stanchezza finché non muoiono". Insomma: l'animale ha seriamente rischiato la vita. L'uomo alla fine è dovuto scendere dalla sella dell’animale che era visibilmente ko. Ora sono in corso ulteriori indagini per capire chi sia l’aguzzino del pony romano.