Johnny Depp: parla la ex Jennifer Grey e lo accusa di essere un geloso paranoico

In questi giorni Johnny Depp sta affrontando in Virginia il processo per diffamazione da lui intentato contro l'ex moglie Amber Heard per le accuse che lei gli avrebbe mosso attraverso il Washington Post. Ma nel frattempo a parlare è un’altra ex del divo di Hollywood: Jennifer Grey, la “Baby” di Dirty Dancing. L’attrice si è raccontata attraverso il libro Out of the corner che parla della sua vita; tra le tante cose raccontate la donna condivide anche i suoi ricordi sulla storia avuta con Johnny Depp, a fine anni ‘80. Una relazione passionale tanto che dopo due settimane l’attore le aveva già chiesto di sposarla, a quanto racconta Grey sembrava perfetto inizialmente, salvo poi mostrare qualche lato più oscuro: “All'inizio Johnny era così bello, divertente, dolce – racconta Grey – faceva il pendolare ogni settimana avanti e indietro da Vancouver”. Poi qualcosa è cambiato e lui iniziò “sempre più regolarmente a mettersi nei guai: risse nei bar, scaramucce con la polizia. Iniziò a perdere i suoi voli per tornare a Los Angeles dopo aver dormito troppo e, quando tornava a casa, si mostrava geloso e paranoico per quello che secondo lui avevo combinato mentre lui non c’era”. Proprio a causa di questi suoi lati oscuri e dell’ennesima sparizione di Depp, la donna aveva deciso di tagliare i ponti a pochi giorni dal ventinovesimo compleanno del divo. Altre ombre quindi gettate sull’attore che è già al centro dell’attenzione per il burrascoso matrimonio avuto con Amber Heard, anche in questo caso una relazione breve e sicuramente piena di lati oscuri che stanno scardinando la reputazione sia di Heard che di Depp: violenze, droghe, alcol e degrado sembrano essere gli ingredienti principali dei mesi di crisi della coppia. Ora la parola va al Tribunale.